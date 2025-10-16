El Aston Villa-Maccabi Tel Aviv se jugará sin aficionados visitantes

El club de Birmingham confirmó que, tras consultarlo con el Safety Advisory Group (SAG), que es el responsable de la seguridad en Villa Park, esta es la mejor decisión posible "basada en un número de factores físicos y de seguridad".

El SAG ha escrito este jueves al Aston Villa y la UEFA para aconsejar que no se permita la entrada de aficionados visitantes al estadio.

Además, la policía de West Midlands considera que es un partido potencialmente peligroso y son conscientes de que cabe la posibilidad de que tengan que lidiar con protestas antes y después del encuentro.

"El club está en conversaciones con el Maccabi Tel Aviv y con las autoridades locales durante este proceso y la seguridad de los aficionados y de los residentes locales siendo la prioridad", dijo el Villa en un comunicado.

