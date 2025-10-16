El FC Andorra a recuperar sensaciones contra un Granada en racha

Los de Ibai Gómez han conseguido sólo 4 puntos de 12 posibles en los últimos cuatro partidos, con un empate, una victoria y dos derrotas consecutivas.

El equipo del Principado llega al partido con la baja del extremo Josep Cerdà y del sancionado defensa central Gael Alonso, y recupera a los internacionales Jesús Owono, Antal Yaakobishvili y al sancionado 'Petxa'.

Se enfrenta a un rival que ha mejorado en las últimas jornadas, ya que acumula cuatro partidos sin perder, con dos empates y dos victorias. Eso sí, los de José Rojo Martín, más conocido como 'Pacheta', continúan en puestos de descenso, a un punto de la zona de salvación.

Los andaluces tienen dos bajas sensibles, José Arnaiz y Mohamed Bouldini. El partido será un duelo de estilos bien diferentes y de dos entrenadores con dos ideas de juego distintas.

Ibai Gómez, técnico del FC Andorra, necesita que el equipo mejore a nivel ofensivo, ya que contra la Real Sociedad B realizó una buena primera parte, aunque le faltó marcar, y le cuesta enlazar con los delanteros. Así las cosas, acabo cediendo por 3-0 contra el que era el último clasificado de LaLiga Hypermotion.

En San Sebastián, Ibai Gómez apostó por darle una oportunidad a Manu Nieto, dejando en el banquillo a un habitual como 'Lauti' De León, y al lateral izquierdo Imanol García de Albéniz por un titular como Martí Vilà. Además, también le dio la titularidad a Jastin García por Aingeru Olabarrieta.

Será un partido bien especial para Pau Casadesús contra su exequipo, que le dio la oportunidad de debutar en el fútbol profesional.

El Granada por su parte, tras iniciar la temporada con dos empates y cuatro derrotas, se encuentra en pleno levantamiento de vuelo, con las citadas dos victorias y dos igualadas en las cuatro últimas jornadas, la última el pasado viernes en casa ante Las Palmas (0-0).

Los andaluces están logrando mejores resultados fuera que como locales, ya que lejos del Nuevo Los Cármenes suman tres encuentros sin perder y en el último ganaron por 0-1 en Huesca.

Prolongar la buena imagen ofrecida en sus citas más recientes, añadiendo el acierto cara a gol que faltó ante Las Palmas, es su objetivo en Andorra, donde busca puntos para instalarse definitivamente en mitad de la igualada tabla.

Pacheta pierde para el partido al atacante José Arnaiz, al delantero marroquí Mohamed Bouldini, ambos lesionados para varias semanas, y al medio Manu Trigueros por una operación de muelas, pero recupera a los cuatro internacionales que no pudieron estar ante Las Palmas.

Los metas Luca Zidane y Ander Astralaga, el medio camerunés Martin Hongla y el extremo Sergio Rodelas pondrán rumbo a Andorra con el resto de la expedición tras estrenarse sólo este jueves con el equipo tras sus compromisos internacionales, aunque Hongla ha llegado con leves molestias musculares.

El once inicial del Granada será el mismo de la pasada jornada, al recuperarse el medio Rubén Alcaraz de los problemas físicos sufridos durante la semana, con la única novedad del regreso de Luca Zidane a la portería en lugar del joven Iker García, que debutó ante Las Palmas dejando su meta a cero.

El 4 de septiembre del 2022 se enfrentaron ambos equipos en el Estadio Nacional de Andorra la Vella con triunfo para los de Eder Sarabia por 1-0 con gol del actual jugador de Las Palmas, Iván Gil.

FC Andorra: 'Yaako'; Carrique, Diego Alende, 'Bomba', Martí Vilà; Sergio Molina, Dani Villahermosa, Marc Domènech; Olabarrieta, Min-su y 'Lauti' De León.

Granada: Luca Zidane; Pau Casadesús, Oscar, Manu Lama, Diallo; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz, Alemañ; Álex Sola, Faye y Pascual.

Árbitro: Marta Huerta de Aza (Comité tinerfeño).

Estadio: Nou Estadi de la FAF d'Encamp.