El Mundial de 2026 ya ha vendido más de 1 millón de entradas en 212 países

Redacción deportes, 16 oct (EFE).- El Mundial de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio, ya ha superado el millón de entradas vendidas para acudir al torneo tras el sorteo de preventa, siendo los países anfitriones los mayores compradores de la lista.