El portero argentino Alain Gómez del Juvenil A del Valencia, en la final del Mundial sub20

El Valencia estuvo representado en el torneo por tres porteros, aunque solo Gómez ha alcanzado la final. Vicent Abril y Raúl Jiménez se despidieron del certamen mundialista en cuartos de final, tras la eliminación de España ante el conjunto cafetero.

“Es una responsabilidad muy grande. Argentina es la vigente campeona del mundo con la absoluta y una selección que ha ganado muchos sub20. Vamos a intentar que se repita. Va a ser una selección que va a dar mucho que hablar. Da igual la selección a la que nos enfrentemos, ya que vamos a competir todos los partidos”, afirmó el meta canario, pero de madre argentina, en declaraciones al club antes de viajar a Chile.

Gómez, de 18 años, llegó a la Academia VCF en 2022 y debutó con las categorías inferiores de Argentina el pasado mes de julio. La pasada temporada se proclamó con el Juvenil A campeón del Grupo VII de División de Honor y subcampeón de la Copa de Campeones Juvenil.

Aunque no ha sido el portero titular, ahora está a un paso de convertirse en campeón del mundo sub20 con la albiceleste. La final será, en horario CET, a la 1 de la noche del domingo al lunes.

