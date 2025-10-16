Elma Saiz, ministra de Inclusión: "nos corresponde a todos poner freno al racismo"

En una visita al World Football Summit, la ministra dijo: "Yo acudo, cuando puedo, a un estadio de fútbol y además acompañada de mi hijo y ya no vale el mirar hacia otro lado, sino que cualquier insulto, cualquier atisbo de racismo y de xenofobia tiene que ser combatido activamente".

"Se trata de no dejar ningún hueco ni en las calles, ni en los estadios de fútbol, ni en nuestra sociedad, ni en los colegios, ni en nuestras empresas. No dejar ningún hueco para que entre por ninguna rendija, ningún mensaje, ningún atisbo de racismo y xenofobia. Nos corresponde a todos ponerle freno", declaró Elma Saiz.