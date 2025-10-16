Ferran Torres hace parte del entrenamiento con el grupo

La presencia del punta valenciano ha sido la principal novedad de la sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde el técnico, Hansi Flick, ya ha podido contar con la totalidad de los internacionales.

En las instalaciones de Sant Joan Despí, los futbolistas que han estado estos días concentrados con sus selecciones se han ejercitado más suave que el resto de sus compañeros, al arrastrar una carga mayor de partidos.

Y uno de ellos, el centrocampista Pedro González 'Pedri', ha estado realizando trabajo de recuperación pensando ya en el derbi liguero que el Barça disputará contre el Girona, el próximo sábado (16:15 horas), en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Además de todos los jugadores disponibles del primer equipo, han participado en la sesión los jugadores del filial Diego Kochen, Eder Aller, Jofre Torrents, Toni Fernández y Dro.

La plantilla volverá a ejercitarse este viernes, a las 11:00 horas y, tras la sesión, Flick comparecerá en rueda de prensa en la previa del duelo ante el conjunto gerundense.