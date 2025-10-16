La Fiscalía pide detener a Al-Thani y sus hijos por las irregularidades en el Málaga CF

El fiscal se une de esta manera a la petición que realizó hace unos meses uno de los letrados personados en el caso, José Carlos Aguilera, que alertó de la "estrategia" de los acusados de ignorar el procedimiento y no designar abogados para sustraerse a la acción de la justicia.

El ministerio público subraya que los investigados han utilizado su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero "para torpedear la buena marcha del procedimiento" y destaca que "dicha situación no puede ser aceptada".

El pasado junio, el instructor, el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, acordó la apertura de juicio oral contra el jeque catarí y sus tres hijos por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF, actualmente en la Segunda división.

El juzgado ha dado traslado al resto de partes personadas en el procedimiento para que hagan las alegaciones oportunas en dos días y, posteriormente, el instructor resolverá, según han informado a EFE fuentes judiciales.

El abogado José Carlos Aguilera ha indicado a EFE que los investigados carecen de representación y defensa "como consecuencia de una calculada desidia a la hora de hacer valer su propio derecho de defensa".

Ha lamentado que difícilmente se les puede requerir personalmente para que nombren abogado y procurador, cuando además el auxilio judicial internacional con Catar durante todo el procedimiento ha sido "infructuoso".

Para este letrado, "Al-Thani ha desarrollado una estrategia de defensa basada en no tener defensa para así "deliberadamente sustraerse de la justicia".

El fiscal, que apoya la tesis del letrado, ha solicitado que se les designe abogados a cada uno de ellos, al no haberlos asignado voluntariamente, y que para ello se oficie al Colegio de Abogados de Málaga para que realice el correspondiente trámite y así que se les notifique todas las resoluciones dictadas durante el procedimiento.

Dichas notificaciones, entiende el fiscal, se deben realizar en las direcciones de correo que fueron en su día facilitadas por ellos mismos y, de no acusar recibo y no darse por enterados, "a fin de evitar dilaciones indebidas y no perjudicar la situación procesal del resto de los acusados", proceder a acordar su prisión y dictar ordenes de busca y captura nacional e internacional.

La acusación pública señala que una vez se realicen los trámites necesarios para que sean puestos a disposición judicial de las autoridades españolas y celebrada la comparecencia se decida sobre la situación personal de los mismos.

Todas estas peticiones las ha realizado el fiscal tras la estimación de un recurso de reforma presentado por Aguilera, donde se advertía de la estrategia de los investigados para sustraerse de la acción de la justicia y se pedía que se dictara una orden europea de detención.

La Fiscalía malagueña ha solicitado en su escrito de acusación catorce años y medio de prisión para cada uno de los miembros de la familia Al-Thani y la inhabilitación para administrar sociedades durante dieciocho años por los delitos continuados de apropiación indebida y administración desleal; así como por otro de imposición de acuerdos abusivos.