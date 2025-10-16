Lautaro-Dybala, el ‘Clásico’ alemán, el examen de Anfield y la jornada en 5 focos

El Roma solo ha perdido un partido en toda esta campaña en la Serie A, a la altura de los 15 puntos del liderato del Nápoles, antes de la prueba de fuego en su casa, en el Olímpico, contra el Inter de Milán, cuyo relanzamiento es una evidencia, victoria a victoria, ya por las tres consecutivas, pero aún con doce puntos, a tres de los líderes.

Los dos han ganado sus tres encuentros más recientes y los dos aspiran a abordar la primera posición del Nápoles en el choque entre Lautaro Martínez, Ange Bonny o Nicolo Barella contra Matías Soule, Paulo Dybala, ya recuperado de una lesión muscular, y Artem Dovbyk. Lautaro suma cinco goles en siete encuentros, cuatro en los tres más recientes.

En tan solo seis jornadas, el Bayern Múnich aventaja ya en cuatro puntos al Borussia Dortmund, el segundo clasificado, al que recibe este sábado en el Allianz Arena con la indudable sensación de que una victoria del conjunto bávaro abriría una brecha difícil de cerrar ya hasta el final del curso.

Lo ha ganado todo el equipo de Harry Kane y compañía, antes de enfrentarse al único rival que, realmente, parece una alternativa real a discutirle el título. Aún no ha perdido en este ejercicio el equipo entrenado por Niko Kovac, que se enfrenta a su pasado: fue tanto jugador como entrenador del Bayern. Ahora lo desafía. Es un reto enorme, más aún en Múnich. Pero el Dortmund no ha perdido allí en sus últimas dos visitas.

Hasta cinco empates encadena el Juventus, atascado en esa secuencia de resultados sin victorias y en las propias dudas que descubren su incapacidad de ganar desde el pasado 13 de septiembre, justo cuando se creyó preparado para todo frente al Inter, al que doblegó por 4-3 en Turín. Desde entonces, no ha vencido a nadie. Ni al Dortmund ni al Verona ni al Atalanta ni al Villarreal ni al Milan. Ocho goles a favor y ocho en contra entre la liga y la Champions.

Este domingo visita al Como de Cesc Fábregas, con más de cien millones de gasto en el último mercado de verano y en la octava posición, con solo un triunfo en las cinco citas más recientes, pero a solo tres puntos del Juventus.

El Liverpool se fue al último parón de la ‘Premier League’ inglesa sin el liderato, con dos derrotas seguidas en la liga más una en la Liga de Campeones, con la preocupación de una secuencia de resultados imprevista y sin la condición de invencible que había impuesto en las primeras citas de la competición. Ya no lo es. Ni con los 480 millones de euros invertidos en el mercado de verano, 150 de ellos en Alexander Isak.

Primero con el Crystal Palace, después con el Galatasaray y finalmente con el Chelsea, las tres derrotas han sido fuera de Anfield, a donde acude para reencontrarse consigo mismo. En su campo ha ganado sus cinco encuentros de este curso y solo ha caído en uno de sus últimos 25 choques. Ahora lo visita el Manchester United, contra su irregularidad. Ha ganado tres de sus últimos cinco duelos. Es décimo. El Liverpool está a un punto del liderato del Arsenal.

El empate sin goles de la última jornada contra el Juventus bajó de nuevo del liderato de la Serie A al Milan, que insiste en la primera posición, ahora en poder del Nápoles, dos puntos por encima, en la vuelta a la competición después del parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Este domingo recibe al Fiorentina en San Siro.

El equipo cuya portería defiende David de Gea aún no ha ganado un solo partido en esta campaña de la liga italiana. Ha sumado 3 de los 18 puntos disputados, los tres fuera de casa, y está al borde del descenso antes de enfrentarse al conjunto ‘rossonero’, que presume de Luka Modric y Christian Pulisic. EFE