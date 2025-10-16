Loureiro: "El Racing tiene a algunos de los futbolistas más determinantes de la categoría"

“Será muy importante ir a los detalles de los que siempre habla el míster. Ellos son capaces de ocupar posiciones, de quedar descolgados, detectan muy bien las debilidades del rival, por eso será un partido de estar muy concentrados”, avisó en una rueda de prensa.

En este sentido, señaló que una de las claves para reencontrarse con el triunfo en El Sardinero pasará por “estar muy encima” de los futbolistas del Racing para que “no tengan tiempo para pensar” porque, a su juicio, cuando lo tienen “son capaces de atacar la espalda de la línea defensiva con cortes de otros compañeros”.

“En la parte de arriba, sobre todo, tienen muchos recursos y muy diferentes, por eso habrá que encontrar el equilibrio y la solidez para controlar todas esas situaciones que suelen generar”, subrayó el exfutbolista del Huesca.

Loureiro dijo que, pese al último tropiezo, el Dépor está demostrando ser “un equipo muy fuerte”, con “un montón de armas ofensivas” y mucha capacidad para hacer daño al rival.

“Vamos a Santander a intentar conseguir los tres puntos”, destacó el futbolista gallego, quien admitió que en Málaga no firmaron su “mejor partido” a nivel defensivo.

“Los análisis que se hacen de puertas hacia fuera tienen poco que ver con los que hacemos dentro. Igual que cuando los resultados salían y estábamos en una buena jornada todo era optimismo, en el vestuario había que poner ese freno. Dentro somos plenamente conscientes de la complejidad de la competición. Entonces tenemos una gran ventaja si no perdemos ese foco o esa perspectiva”, incidió.