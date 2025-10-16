Patrick Kluivert deja de ser seleccionador de Indonesia

Kluivert y la Federación indonesia acordaron separar sus caminos tras las derrotas ante Irak y Arabia Saudí en el grupo B de la cuarta ronda de clasificación, lo que abocó al equipo al tercer puesto y a perder toda opción de estar en la cita universal.

El neerlandés, de 49 años, ha estado en el cargo desde enero y ha dirigido ocho encuentros.

"La Asociación de Fútbol de Indonesia (PSSI) y el cuerpo técnico de la selección nacional de Indonesia han acordado oficialmente la finalización anticipada de su cooperación mediante una rescisión mutua. Esta medida se tomó como parte de una evaluación exhaustiva del programa nacional de entrenamiento y desarrollo de fútbol", indica la federación en un comunicado.

Así mismo la PSSI expresa su "más sincero agradecimiento" a Kluivert y a su equipo de trabajo por su "dedicación y contribución al fútbol indonesio", así como por "el compromiso y la profesionalidad que han demostrado".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Su entusiasmo y presencia en Indonesia siempre serán recordados con respeto, y les deseamos lo mejor en sus próximos proyectos", añade la PSSI sobre Kluivert, que en su etapa de técnico también la entrenado a la selección de Curazao, al Adama Demirspor turco, ha trabajado en La Masía y ha sido asistente en Camerún, entre otros equipos.