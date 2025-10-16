Rosell saca pecho: "Mi mandato fueron los mejores cuatro años de la historia del Barça"

En un acto organizado por la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Rosell dio una conferencia sobre 'Compliance (cumplimiento normativo) y responsabilidad en el deporte', y aprovechó el acto para sacar pecho sobre su gestión.

"Acabamos esos cuatro años de mandato con un beneficio ordinario neto de 250 millones de euros, sin vender jugadores, y comprando patrimonio, no vendiendo. Con las secciones lo ganábamos todo, pero claro, pusimos las cuatro barras en la camiseta... Todas estas cosas hicieron mucho daño, y que el Barça fuese tan bien", argumentó.

"Han sido los mejores cuatro años de la historia del club. Estos son datos, mal le pese a quien le pese", sentenció el exdirigente del club catalán, quien también recordó "el escándalo" que supuso el patrocinio de Qatar en la camiseta del Barça que él mismo cerró cuando alcanzó la Presidencia.

Un acuerdo que, según recordó, fue fundamental para la superviencia de la entidad azulgrana porque, cuando Rosell y su equipo tomaron posesión del cargo, se encontraron "un club con 500 millones de deuda y 500 de facturación" y que debía hacer frente "a 100 millones de euros en salarios de los jugadores".

"El contrato con Qatar Foundation, que entonces fue el mejor de la historia, nos salvó, pero sufrí un ataque masivo de políticos, de 'influencers', de gente de club y de fuera del club por ello. Y ahora, aquello parece un juego de niños con el tipo de contratos que se firman ahora", concluyó Rosell.