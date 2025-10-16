Simeone prueba con Sorloth, Almada y Raspadori, a la espera de Julián, Nico y Giuliano

Entre esos ocho nombres circulan las dudas de la alineación inicial que propondrá el técnico para la vuelta a la competición en el estadio Metropolitano, entre si da descanso a alguno de los internacionales argentinos, que han llegado la pasada madrugada de Estados Unidos; da la titularidad o no a Baena, ya con rodaje, o Thiago Almada, ya recuperado; y apuesta por Giacomo Raspadori, Antoine Griezmann o Alexander Sorloth en las plazas de ataque.

Son cuatro puestos por descubrir aún en el once de Simeone, una vez que Julián Alvarez, Nico González y Giuliano Simeone, además de Nahuel Molina, hicieron este jueves recuperación antes del inicio de la sesión tras aterrizar de madrugada en Madrid y Baena tuvo trabajo específico, al igual que Robin Le Normand, que será titular el sábado.

Ninguno de ellos participó en el ensayo táctico de este jueves, con lo que se abre la incógnita sobre la decisión de Simeone en varias de las posiciones de ataque.

Este jueves contó con Alexander Sorloth y Antoine Griezmann en la delantera, a la espera de Julián a Alvarez; alineó a Giacomo Raspadori y Thiago Almada, sin estar Nico González y Giuliano Simeone, habituales de inicio por los extremos; y ubicó a Marc Pubill como central derecho, ya que Le Normand, el titular ahí, tuvo sesión regenerativa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El resto de posiciones sí parecen definidas. David Hancko volverá al perfil zurdo del centro de la defensa, por la baja por sanción de Clement Lenglet, con lo que abre el lateral izquierdo a la titularidad probablemente de Matteo Ruggeri.

Koke Resurrección y Pablo Barrios seguirán de inicio en el medio campo, cuyos puestos determinados dependerán de la elección del sistema de Simeone, si con tres o cuatro en esa línea del terreno de juego.

Marcos Llorente será el lateral derecho, como ha sido toda la temporada y probó este mismo jueves también; Robin Le Normand el central por la derecha y Jan Oblak defenderá la portería en el choque ante Osasuna.