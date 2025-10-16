Tuchel hablará con Bellingham antes de la próxima convocatoria

Bellingham, futbolista del Real Madrid, se ha perdido las dos últimas convocatorias con Inglaterra; la de septiembre por la lesión en el hombro que padeció a principios de temporada y la de octubre por decisión técnica.

Al ser preguntado sobre si hablará con el centrocampista antes de la lista de noviembre, Tuchel respondió que "por supuesto".

"Es un gran jugador, un futbolista muy importante. Hablaré con muchos de los chicos, hay chicos que reciben mensajes conmigo incluso cuando no están convocados, porque es necesario estar en contacto con ellos también", dijo Tuchel.

Tuchel y Bellingham no se han visto en persona desde junio, cuando el alemán tuvo que disculparse con el centrocampista por decir que su madre encuentra su comportamiento dentro del campo como "repulsivo". El entrenador aclaró sus palabras, aludiendo a que fue un error idiomático, pero confirmó que se había disculpado por teléfono con Bellingham y que no existe ningún problema con el futbolista.

A la hora de explicar su ausencia para los partidos contra Gales y Letonia, Tuchel detalló que no ha jugado mucho últimamente con el Real Madrid y que necesita probar diferentes opciones en caso de que algún jugador importante se lesione antes de la cita mundialista del próximo verano.

"Esto no es un castigo, los que no han venido no han hecho nada malo, y cuando hablo con ellos veo que todos tienen ganas de volver. Y así tiene que ser. Tengo que confiar en más jugadores de los que están aquí", añadió el alemán.

Inglaterra, que ya está clasificada al Mundial, se enfrentará el 13 de noviembre a Serbia y tres días después a Albania.