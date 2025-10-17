Bordalás: "El Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo"

El técnico del conjunto azulón analizó un choque que será importante para el Getafe, que acumula cuatro encuentros consecutivos sin conocer la victoria (dos derrotas ante Barcelona y Osasuna y dos empates contra Alavés y Levante). Para Bordalás, la dificultad será máxima, aunque ve a sus jugadores muy preparados para afrontar el reto.

"El Real Madrid sigue siendo el mejor equipo del mundo y cada entrenador tiene sus matices. Xabi Alonso tiene una carrera dilatada como jugador. Es verdad que como entrenador lleva poco tiempo. Es muy positivo todo lo que está haciendo. Todo el mundo sabe el cariño que le tengo a Carlo (Ancelotti). Ahora hay otro entrenador y el Real Madrid sigue siendo el mejor club del mundo. Y lo va a seguir siendo porque es así", dijo.

Además, resaltó que el cuadro madridista también tiene una de las mejores plantillas del mundo y explicó que cada año es más difícil enfrentarse a clubes como el Real Madrid porque "las diferencias se hacen mayores".

"Ellos se refuerzan y firman jugadores de muchísimo nivel en todas las posiciones. Tienen un grandísimo equipo y se hace mucho más difícil. Pero confianza máxima. El equipo ha trabajado fenomenal, con mucha energía y a pesar de las circunstancias que tenemos esta temporada. Jugamos en casa con nuestra afición. El equipo está con energía e ilusión".

Para Bordalás, Mbappé no será el único jugador que tendrá que vigilar. El resto del Real Madrid, a su juicio, es muy peligroso para ganar cualquier partido en cualquier momento.

"Mbappé es un fantástico jugador y de los mejores del mundo. Está en un momento de forma francamente bueno y estamos viendo partido tras partido que es muy difícil neutralizar a un jugador que tiene ese talento, esa velocidad y ese instinto", señaló.

"Pero no sólo Mbappé, también muchos jugadores del Real Madrid tienen ese nivel. Es muy complicado. Tenemos que hacer un gran partido. Somos conscientes de ello, los jugadores lo saben y tenemos que estar preparados. Trabajamos en función del rival para cada partido para intentar que su rendimiento no sea el mejor", agregó.

Para el preparador del Getafe, no hay una clave que sea la llave para ganar a un equipo como el Real Madrid porque la diferencia entre ambos rivales "es muy grande" y la clave para conseguir un resultado positivo será "hacer un gran partido y estar los 95 minutos con máximo de atención".

"Vale cada detalle, no cometer errores y ser fiables a nivel defensivo. Luego, ser atrevido y osado para intentar hacerles daño, que es muy difícil. Hay que jugar sin temor y con descaro, aunque no sabemos nunca lo que puede ocurrir".

"Es un partido que por el nivel del rival es más atractivo. El Real Madrid tiene jugadores de un altísimo nivel y cualquiera de ellos tiene la capacidad de voltearte el marcador con su talento. Por lo tanto, lo más importante es el conjunto y que estemos a un máximo nivel. Veremos a ver qué ocurre. El equipo está con ilusión y vivo", apuntó.

Asimismo, valoró la posibilidad de jugar para intentar conseguir un empate: "Ningún entrenador antes de un partido firma eso. No conozco a ningún colega, y he hablado con muchos, porque a mí no me ha ocurrido nunca... Cuando afronto un partido, siempre con el máximo respeto al rival, salgo para intentar ganarlo".

Además, comentó que el Real Madrid, a una Liga completa, siempre va a ser superior a equipos como el Getafe. Sin embargo, en un partido, puede pasar cualquier cosa: "Es lo bonito del fútbol... A un partido hemos visto resultados sorprendentes a lo largo de la historia del fútbol. No sabes si es un buen momento o no, pero el equipo está con ilusión".

Sobre Adrián Liso, que volvió esta semana del Mundial de Chile sub-20, indicó que tendrá posibilidades de volver a disfrutar de minutos y analizó su paso por un torneo en el que apenas tuvo participación:

"Es un chico joven y fuerte. Viene con mucha ilusión. Está preparado para estar desde el principio o después. Ha sido una buena experiencia. Así lo considero yo y él también. Ha sido seleccionado para el Mundial sub-20 y aunque no ha tenido muchos minutos ha sido una buena experiencia. Tiene que ver el lado positivo y aprender de todo porque es muy joven y ojalá tenga un buen partido".

También tuvo palabras para Mario Martín, de quien destacó su gran profesionalidad y evolución aunque también lanzó un mensaje de contención para el centrocampista cedido por el Real Madrid:

"Estamos muy contentos con el chico. Ha venido con mucha ilusión y mejorando desde el inicio. Hablo mucho con él e intento corregirle aspectos que tiene que mejorar. Nos aporta mucha energía y tiene que controlar que no le saquen tarjetas porque eso limita. Nos pasó en el último partido por ese ímpetu, por esa energía que tiene. Pero hay que saber canalizarlo e interpretarlo", manifestó.