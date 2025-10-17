Brasil convoca a Debinha, del Kansas City, en lugar de Gio Queiroz para amistosos europeos

La delantera del Atlético de Madrid deberá someterse a cirugía por una fractura transindesmal en el peroné que sufrió la víspera durante el duelo frente al Manchester United por la Liga de Campeones en el que las 'colchoneras' perdieron por 0-1.

La brasileña tuvo que ser sustituida al final de la primera parte debido a la entrada de la jugadora neerlandesa Dominique Janssen, que supuso la tarjeta roja para la número 17 del United tras el aval del VAR.

De esta forma, Debinha, de 33 años, volverá a defender la camiseta 'verdeamarela, tras haber quedado fuera de la Copa América en Ecuador por lesión.

Las brasileñas, actuales campeonas de la Copa América, medirán fuerzas ante Inglaterra, vigente laureada de la Eurocopa, el próximo 25 de octubre en el Estadio Etihad, en Manchester, en lo que representa una suerte de previa a la Finalíssima Femenina, que se disputará el próximo año.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tres días después, enfrentarán a la selección italiana en el Estadio Ennio Tardini, de la ciudad de Parma.