Ceballos, baja ante el Getafe por una sobrecarga en el isquio izquierdo

Según informaron a EFE fuentes del club, Ceballos no estará disponible para el compromiso liguero y es duda para el encuentro de Liga de Campeones ante la Juventus del miércoles, pero hay optimismo en que pueda estar disponible para el clásico ante el FC Barcelona del 26 de octubre.
17 de octubre de 2025
