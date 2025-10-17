Ceballos, baja ante el Getafe por una sobrecarga en el isquio izquierdo

Madrid, 17 oct (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, será baja en el partido del domingo ante el Getafe (21:00 horas CEST, -2 GMT) debido a una sobrecarga en el isquio izquierdo.