Fútbol Internacional

Ceballos, baja ante el Getafe por una sobrecarga en el isquio izquierdo

Madrid, 17 oct (EFE).- Dani Ceballos, centrocampista del Real Madrid, será baja en el partido del domingo ante el Getafe (21:00 horas CEST, -2 GMT) debido a una sobrecarga en el isquio izquierdo.

Por EFE
17 de octubre de 2025 - 09:05
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2366

Según informaron a EFE fuentes del club, Ceballos no estará disponible para el compromiso liguero y es duda para el encuentro de Liga de Campeones ante la Juventus del miércoles, pero hay optimismo en que pueda estar disponible para el clásico ante el FC Barcelona del 26 de octubre.