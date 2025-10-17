Coquimbo Unido retoma, en el liderato, la búsqueda de su primer título en la liga chilena

La jornada se adelantó con los partidos entre el decimocuarto Unión Española que venció por 4-2 al noveno Huachipato para salir de la zona de descenso, y la victoria por 2-1 de Universidad de Chile, segundo con 42 unidades, ante el Palestino, sexto con 39 enteros, y en puestos de acceso a la Copa Sudamericana 2026.

Los azules jugaron antes para tener más tiempo de preparar el choque de ida ante el argentino Lanús por la semifinal de la Copa Sudamericana, el próximo jueves, en el Estadio Nacional de Santiago.

El foco de esta fecha está en el líder Coquimbo Unido que enfrenta a Colo Colo, ubicado en el octavo lugar con 34 puntos, fuera de los puestos que clasifican a torneos internacionales.

Los Piratas traían una racha de once victorias al hilo y necesitan conservar la intensidad para intentar coronarse con anticipación y no permitir que los laicos se les acerquen en la tabla.

Los albos, por su parte, encadenaron dos triunfos seguidos y tres partidos sin perder antes del parón, y necesitan desesperadamente seguir ganando bajo el mando del argentino Fernando Ortiz para escalar posiciones.

Universidad Católica, tercera con 42 puntos, pelea por un lugar en la próxima Copa Libertadores ubicada en una posición que le da acceso a la fase previa del certamen, y enfrentará a Everton, decimosegundo con 22 enteros.

Otro duelo clave en la parte alta de la tabla es el de O’Higgins, cuarto con 41 unidades, que jugará ante el colista Deportes Iquique que está decimosexto con 14 puntos y quiere afianzarse en la zona de copas en la que también acechan Audax Italiano, quinto con 40 enteros, y Cobresal, séptimo con 38.

Los itálicos abren la fecha al recibir al undécimo Unión La Calera, que tiene 26 puntos, mientras que el cuadro minero visita a Deportes Limache, en zona de descenso ocupando el decimoquinto lugar con 18 unidades, y que necesita salvarse porque tiene la opción de entrar en Libertadores si gana la final de la Copa Chile.

En la pelea por evadir el descenso también se encuentra Deportes La Serena, decimotercero con 20 puntos, que jugará ante el décimo Ñublense, con 29 enteros, con la misión de evitar la zona de peligro de la cual está a solo dos unidades.