El mejor Sevilla recibe al peor Mallorca

El equipo del argentino Matías Almeyda venía de ganar en Vallecas (0-1) y rompió lo que parecía que era un maleficio, vencer dos veces seguidas en este torneo tras no lograrlo en toda la pasada temporada, ya que no lo hacía desde abril de 2024, hace de eso dos cursos.

Además, lo hizo frente al vigente campeón de LaLiga y en Nervión, donde se resistía el triunfo en 2025 después de que lo hiciera por primera vez el pasado mayo ante Las Palmas (1-0).

Esos datos han aupado en la tabla a una formación que bajo la dirección de Almeyda vive sus mejores momentos después de que las tres pasadas campañas haya competido en la zona baja de la clasificación en LaLiga con la preocupación de no meterse en los problemas del descenso.

Esa euforia actual es la que quiere aplacar Almeyda ante un adversario, el entrenado por Jaboba Arrasate, que aún no puntuado como visitante e intentará hacerlo por primera vez en un partido para el que los sevillistas sólo tienen dos bajas por lesión, las del mediapunta Alfon González y el central francés Tanguy Nianzou, ambos en proceso de recuperación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El medio Joan Jordán, que trabaja con el grupo desde hace un par de semanas después de que fuera operado el pasado 15 de julio de una hernia discal, aún está en la fase de alcanzar el nivel físico y de competición.

Los siete futbolistas que retornaron de sus selecciones -el nigeriano Akor Adams, el noruego Orjan Nyland, el serbio Nemanja Gudelj, el chileno Gabriel Suazo, el griego Odysseas Vlachodimos y los suizos Djibril Sow y Rubén Varga- lo hicieron sin problemas y están disponibles para el sábado.

El técnico sevillista, pese a tener donde elegir, es posible que repita la misma alineación titular que se impuso al Barça, frente a la que utilizó una defensa de cuatro hombres con dos centrales, mientras que en otros partidos dispuso de tres defensas y dos laterales adelantados.

Por su parte, en Mallorca, la victoria lograda en Son Moix ante el Alavés (1-0) sirvió para calmar las aguas en la isla, pero la manera en la que cayó derrotado ante un Athletic Club (2-1) en horas bajas volvió a sembrar las dudas en el entorno bermellón.

El parón de selecciones le ha venido bien para recuperar a Jan Virgili, que despegó hacia el Mundial Sub20 tras su ilusionante puesta en escena ante el Atlético de Madrid y ya está disponible para un Jagoba Arrasate que es su principal valedor.

Su presencia en el equipo le da más opciones al técnico vasco de mantener la línea de cuatro atrás y jugar con dos extremos abiertos, aunque en la banda derecha se podría volver a ver a Pablo Torre por la baja de Takuma Asano.

Una de las novedades en Sevilla será la aparición de Toni Lato en el once, con Johan Mojica recién llegado de Colombia y solo un entrenamiento apartado del grupo a sus espaldas, por lo que el valenciano volverá a tener la oportunidad de ganarse más minutos.

Se espera que el Mallorca trate de apretar al Sevilla en varios momentos del partido, aunque buena parte de sus opciones pasan por el inicio del encuentro, un aspecto que preocupa a su entrenador y ha insistido en rueda de prensa que necesitan mejorarlo.

Sevilla: Odysseas Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Agoumé, Sow, Batista Mendy; Alexis Sánchez, Rubén Vargas; e Isaac Romero.

Bajas en el Sevilla: Nianzou y Alfon (lesionados) y Jordán (en proceso alcanzar el nivel de competición).

RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Raíllo, Lato; Samu Costa, Morlanes, Pablo Torre, Darder, Virgili; Muriqi.

Altas en el Mallorca: Omar Mascarell (lesión) y Jan Virgili (selección).

Bajas: Takuma Asano y Marash Kumbulla (lesión), Antonio Sánchez (sanción) y Dani Rodríguez (decisión técnica).

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán).

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.

Puestos: Sevilla (6º. 13 puntos). Mallorca (20º. 5 puntos).

El dato: El Sevilla sólo ha perdido en siete de las cuarenta visitas oficiales que le ha girado el Mallorca, frente al que, además, ha sumado veinticinco victorias y ocho empates.

Matías Almeyda, entrenador del Sevilla: "El que piense que estamos arriba del Mallorca está equivocado. Será un partido muy difícil".

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca: "Tenemos que poner el listón del RCD Mallorca muy alto".