El Metropolitano, contra el peor visitante

Lastrado por su rendimiento fuera (tres puntos de doce posibles, con una derrota y tres empates lejos de su estadio) y sostenido por su fiabilidad en casa (diez de doce puntos) como tantas de sus últimas temporadas, el grupo de Diego Simeone se mueve en una montaña rusa entre ambos factores tan distantes, sin recuperar el terreno perdido durante los primeros pasos de la temporada.

Las últimas tres citas remarcan la dinámica del Atlético: relanzado por sus triunfos locales contra el Rayo Vallecano y el Real Madrid, con ocho goles a favor, que lo reengancharon a la pugna por la primera plaza, el último empate en su salida a Vigo fue otro frenazo que mantiene sus máximas aspiraciones al filo de cualquier otro fallo.

Así lo exige la competencia por LaLiga, con el ritmo que imponen el Real Madrid y el Barcelona, aún inalcanzables para el equipo rojiblanco, por más que su reacción en los últimos encuentros sea indiscutible, sobre todo en casa (a las victorias contra el Rayo y el Real Madrid añade el 2-0 al Villarreal y el 5-1 al Eintracht Fráncfort), pero también con indicios fuera, con méritos para ganar en Mallorca (1-1) y pese al 1-1 en inferioridad numérica con el Celta.

No es suficiente. Todavía necesita mucho más el Atlético. Y tiene para darlo. Ya disfruta con Julián Álvarez, reencontrado con su esplendor goleador. Son siete goles en nueve duelos esta campaña, pero, sobre todo, seis en los cuatro choques más recientes, concentrados en los tres que jugó en el Metropolitano: los tres del 3-2 al Rayo, dos en el 5-2 al Real Madrid y uno en el 5-1 al Eintracht.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

¿Jugará de inicio ‘La Araña’ ante Osasuna? En todo el curso pasado, cada viaje con su selección provocó después su suplencia a la vuelta de la fecha FIFA por una cuestión de descanso. En el anterior parón, ya en este ejercicio, no fue así, cuando el Atlético necesitaba los puntos contra el Villarreal (venció 2-0, pero él debió retirarse tras la primera parte por molestias en la rodilla, que lo dejaron fuera de la visita a Anfield).

Aunque no disputó ningún minuto frente a Puerto Rico en el último amistoso de Argentina, sólo hay espacio para entrenarse una sesión con el equipo a su regreso de la selección, este viernes en el Metropolitano, como Giuliano Simeone, Nico González y Nahuel Molina, con el Arsenal a la vista el próximo martes en Londres.

Ese choque, 70 horas después de la finalización del encuentro contra Osasuna, y sobre todo los viajes internacionales pueden condicionar el once, con las bajas de Clement Lenglet, por sanción, y Johnny Cardoso, aún fuera por el tobillo. Ya en la última fase de su puesta a punto del esguince que lo apartó de los anteriores seis choques, un golpe esta semana en esa misma articulación ha ralentizado su regreso total.

Ya han reaparecido Thiago Almada y José María Giménez en el amistoso del pasado viernes en Libia. El atacante argentino ha sido baja los últimos siete choques. El central uruguayo no compite desde el pasado 20 de junio. Nuevas opciones para Simeone, con elecciones por tomar en varias líneas para reconfigurar su once tipo.

Por ejemplo, si da ya la titularidad a Álex Baena, ya sea en el medio campo o como segundo punta; si mantiene a Antoine Griezmann en el once inicial, como los dos últimos encuentros; si devuelve al equipo principal a Alexander Sorloth, de inicio en el derbi, baja ante el Eintracht y suplente en Vigo; si Thiago Almada es o no titular para él; si José María Giménez está ya para jugar en competición…

Entre tantas incógnitas, hay pistas sobre el once de este sábado: Jan Oblak seguirá en la portería; David Hancko regresará al centro de la zaga para suplir la baja de Clement Lenglet; Robin Le Normand continuará inamovible de la alineación, igual que Marcos Llorente en el lateral derecho; al izquierdo volverá Matteo Ruggeri; y Pablo Barrios y Koke Resurrección son indudables en el medio campo, a la espera del frente de ataque.

Son cuatro posiciones a repartir entre ocho jugadores: Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Nico González, Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori, Alex Baena o Thiago Almada. Muchas variantes, incluida la alternativa de Conor Gallagher.

Enfrente, Osasuna llega con el objetivo de dar un paso adelante lejos de Pamplona, donde todavía no han sumado puntos, situación equilibrada con el buen rendimiento delante de su público.

El cuadro navarro hace las maletas nuevamente en busca de los primeros puntos a domicilio, algo que se le resiste este curso. Con cuatro derrotas ante Real Madrid, Espanyol, Villarreal y Betis, esperan ahora dar un paso al frente y hacer trasladar las buenas sensaciones en casa, donde suma 10 puntos de 12 posibles.

La tarea no será fácil. El Atlético de Madrid no ha perdido en su estadio, aunque Lisci cuenta con un precedente ante los colchoneros que seguro servirá para elevar su moral. El italiano venció en 2022 en el único enfrentamiento ante los rojiblancos hasta la fecha, con el Levante por 0-1 en el Metropolitano.

Tras regresar este viernes de su convocatoria con Surinam, Sheraldo Becker empezará en el banquillo. El que sí estará es Ante Budimir, quien encarriló su presencia en el próximo Mundial con la selección croata.

La única novedad en el once llegará en la defensa. Juan Cruz, con molestias en la pierna diestra, no ha entrado en la convocatoria, dejando su puesto a Jorge Herrando.

La defensa de cinco futbolistas permanece en los planes del preparador romano. Pese a alinear cuatro atrás en el amistoso ante la Real Sociedad del jueves 9 de octubre, Lisci prioriza esta coraza, más aún viendo el potencial ofensivo que tendrán delante este sábado.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Baena o Raspadori; Griezmann, Sorloth o Julian Alvarez.

Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torró, Moi Gómez; Budimir, Víctor Muñoz.

Árbitro: Ricardo de Burgos (C. Vasco)

------------------------------------------------------------

Puestos: Atlético de Madrid (5º, 13 puntos), Osasuna (12º, 10 puntos).

La clave: Las incursiones ofensivas de Barrios.

El dato: Osasuna es uno de los dos únicos visitantes que han ganado en Liga en el Metropolitano junto al Barcelona en las últimas tres campañas, incluida la actual: 1-4 el 19 de mayo de 2024.

Lisci: “No sabes con qué alineación te puede salir el Atlético”.

Bajas: Cardoso (lesión) y Lenglet (sanción), en el Atlético; Aimar y Juan Cruz (lesión) en Osasuna.

Dudas: Giménez, en el Atlético.