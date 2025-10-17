El paraguayo Diego Gómez (Brighton) apunta al Newcastle

"Desafortunadamente, los jugadores no regresan como los dejamos y vuelven con pequeños problemas. Hemos intentando manejarlo lo mejor posible durante los últimos días. Los otros jugadores, incluyendo a Diego Gómez, van a ser evaluados, pero hay una alta probabilidad de que puedan comenzar de inicio el encuentro ante el Newcastle", afirmó este viernes el técnico Fabian Hurzeler en rueda de prensa.

El delantero, que todavía no ha visto puerta en los seis partidos que ha disputado de Premier League, ha marcado cinco goles en dos partidos de Carabao Cup, incluyendo un 'póker' frente al Barnsley.

Sus goles en la Copa de la Liga, siendo el segundo y tercero candidatos a mejores tantos de la temporada de los 'Seagulls', ya le han guardado un hueco en la historia. Ningún futbolista paraguayo marcaba un 'hat trick' en Inglatera desde que lo hiciera Roque Santa Cruz en 2007 cuando militaba en el Blackburn Rovers.

Además, se convirtió en el duodécimo centrocampista en este siglo en marcar cuatro goles en Premier League, Copa de la Liga o FA Cup. En la lista hay nombres como Cole Palmer y Frank Lampard, que lo han hecho en dos ocasiones, y Kevin de Bruyne.

Llegado el enero pasado procedente de Miami por poco más de 10 millones de euros, Diego Gómez ha jugado apenas 25 encuentros entre todas las competiciones en estos nueve meses, pero ha maquillado mucho sus estadísticas con estos cuatro goles, que se suman al que le hizo al Oxford United en la anterior ronda de la copa y al que le marcó al Tottenham Hotspur en la recta final de la pasada temporada.

Gómez es otra muestra del talento de la dirección deportiva del Brighton, siempre capaz de encontrar talento sudamericano antes de que explote, como fue el caso de Moisés Caicedo, Alexis Mac Allister y Julio Enciso, que precisamente se crio en Libertad, la misma cantera de la que procede Diego Gómez.