El United planea el "mejor y más grande" estadio del Reino Unido

Este nuevo estadio, que planea convertirse en el Wembley del norte, tendría capacidad para 100 000 espectadores y un coste estimado de 2 300 millones de euros.

En estos momentos no hay una fecha exacta para comenzar a construir este nuevo proyecto, ya que el United se encuentra en conversaciones para llegar a un acuerdo y comprar unos terrenos cercanos al actual Old Trafford que son necesarios para la ampliación del campo.

"Estamos aún al inicio de este proyecto, pero esta es una oportunidad magnífica, no solo para el Manchester United sino para la región", dijo Collette Roche, directora de operaciones del United, en el podcast "We Built This City".

"Esto se ha convertido en un proyecto regional y será uno de los más grandes de Europa. Es algo más grande que el propio United, así que necesitamos ayuda y trabajo de parte de muchos entes y del Gobierno central. No tiene sentido construir el mejor y más grande estadio del Reino Unido y tenerlo aislado sin poder acceder por el transporte o que la gente no vaya a esa zona los días que no haya trabajo".

Roche insta al Gobierno que ayude no solo a la construcción del estadio, también a las infraestructuras y a la regeneración de la zona.

"Creemos que combina muy bien con la estrategia de crecimiento del Gobierno, así que es muy fácil para nosotros utilizar esto como un catalizador para ayudar a desarrollar los planes del Gobierno", agregó la directiva.

Según un estudio de la consultora Oxford Economics, el nuevo Old Trafford reportará más de 8 millones de euros anuales al Reino Unido, creará 92 000 puestos de trabajo, 17 000 nuevos hogares y atraerá a 1,8 millones de turistas cada año.

El actual Old Trafford tiene capacidad para 74 000 espectadores, pero se ha quedado anticuado tras más de dos décadas sin una reforma. Además de las goteras y de las grietas que son comunes en diversos lugares del campo, este no ha albergado una final de la Champions desde 2003 y se ha quedado fuera de las sedes para la Eurocopa de 2028, a diferencia de su vecino, el Etihad Stadium, que sí celebrará partidos de este torneo.