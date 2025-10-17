Ferran Torres, ausente en el último entrenamiento del Barça antes de enfrentarse al Girona

Sant Joan Despí (Barcelona), 17 oct (EFE).- El delantero del Barcelona Ferran Torres, que continúa con molestias en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda, no ha participado en el último entrenamiento previo al partido de LaLiga EA Sports de este sábado (16:15 CET/14:15 GMT) frente al Girona.