Ferran Torres, ausente en el último entrenamiento, será baja ante el Girona

El internacional español, que el jueves hizo parte del entrenamiento con el grupo, se ha ausentado en la sesión que el equipo azulgrana ha realizado en la campo Tito Vilanova de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, por lo que es seria duda para disputar el duelo contra el equipo gerundense en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

El delantero barcelonista, que no jugó el España-Bulgaria del pasado martes por dichas molestias, fue sometido a unas pruebas en su regreso a Barcelona que determinaron que sufría una sobrecarga en la musculatura isquiotibial de la pierna izquierda sin que existiera ninguna lesión asociada.

Si la presencia de Ferran jugar contra el Girona está descartada, todo apunta a que el delantero Lamine Yamal y el mediapunta Fermín López estarán a disposición del técnico alemán Hansi Flick.

El futbolista de Mataró, que recayó de unas molestias en el pubis contra el PSG, y el jugador andaluz, ausente desde el 22 de septiembre por una lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, se han entrenado con normalidad durante toda la semana.

El entrenamiento de este viernes ha contado con la participación de los futbolistas del filial Diego Kochen, Dro, Toni Fernández, Xavi Espart, Juan Hernández, Jofre Torrents y Eder Aller.