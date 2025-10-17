Giménez y Almada vuelven a la convocatoria; Cardoso y Lenglet, únicas bajas ante Osasuna

Almada se ha perdido los últimos siete encuentros de su equipo por una lesión muscular, que también le impidió viajar a la concentración más reciente de la selección de argentina, mientras que Giménez no juega en competición oficial con el Atlético ni con Uruguay desde el pasado 20 de junio, en la segunda jornada del Mundial de Clubes.

Ambos vuelven a la citación de Simeone, que mantiene la baja por lesión de Cardoso (se perderá su séptimo encuentro seguido por un esguince de tobillo del que ya ultima su puesta a punto, pero en el que sufrió un golpe el pasado martes) y que tampoco dispone de Lenglet, por su expulsión por doble amarilla en la última jornada ante el Celta.

En el entrenamiento de este viernes en el Metropolitano, escenario del encuentro de este sábado, la única ausencia fue Cardoso.

El equipo, además, vistió de rosa con motivo de la campaña de concienciación "sobre la importancia del apoyo y visibilidad" del cáncer de mama.

La convocatoria está formada por 23 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Salvador Esquivel; los defensas José María Giménez, Robin Le Normand, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Nahuel Molina, David Hancko, Marc Pubill y Javi Galán; los centrocampistas Conor Gallagher, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena y Thiago Almada; los extremos Carlos Martín, Giuliano Simeone y Nico González; y los atacantes Antoine Griezmann, Alexander Sorloth, Giacomo Raspadori y Julián Alvarez.