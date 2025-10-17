Guardiola cuestiona la norma de la Premier que prohíbe a cedidos enfrentarse a su equipo

Londres, 17 oct (EFE).- Pep Guardiola, técnico del Manchester City, cuestionó que Jack Grealish, cedido en el Everton por los 'Citizens', no se puede enfrentar a ellos este sábado por las normas de cesión vigentes en la Premier League que impiden a los jugadores enfrentarse a su club de origen durante su préstamo.