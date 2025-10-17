Guardiola cuestiona la norma de la Premier que prohíbe a cedidos enfrentarse a su equipo

"Son las reglas. Cuando sea CEO o presidente de una gran institución en Inglaterra, quizás lo cambie. Si jugará estaría bien, pero no tengo ninguna opinión", expresó Guardiola este viernes en la rueda de prensa previa al duelo frente al Everton.
El futbolista inglés, mejor jugador de agosto en la Premier League, no podrá estar tanto en la ida como en la vuelta del campeonato liguero ni podrá jugar en el caso de que se vean las caras en copa.
El extremo, que se marchó del Manchester City en busca de minutos, está cuajando un gran inicio de temporada al anotar un gol y dar cuatro asistencias en las primeras siete jornadas que mantiene al equipo en octava posición.
"El impacto que ha tenido Grealish desde el primer día ha sido muy grande. Ha conseguido minutos que es lo que quería. Es un una gran persona y ha vuelto al negocio real de jugar cada partido", destacó el entrenador español.
En otros países europeos esta norma no es tan estricta y depende de las cláusulas que se pacten en cada cesión, pero en Inglaterra se aplica de manera general a todos los préstamos dentro del fútbol doméstico.
Estas restricciones, conocidas popularmente como "cláusulas del miedo", tienen como objetivo evitar conflictos de intereses en las que un futbolista bajo contrato con un club pueda perjudicarlo deportivamente.