La MLS llega a su definición: el Inter Miami busca la segunda plaza antes de 'playoffs'

Los hombres de Javier Mascherano visitan este sábado al Nashville con la necesidad de sumar una victoria o un empate para aspirar a la segunda posición en el Este, después de que el liderato sea matemáticamente imposible.

El equipo del estado de Florida es actualmente tercero con 62 puntos, los mismos que el Cincinnati, que figura por delante en la tabla al haber sumado una victoria más en la temporada. En primera posición se encuentra el Philadelphia Union, con 66 puntos, y que ya se ha proclamado campeón de la fase regular.

Pero el Nashville también tiene mucho en juego. Sexto con 54 puntos, una derrota podría hacer que cayera hasta el 'play-in', un partido entre el octavo y el noveno clasificado para hacerse con la última plaza para la postemporada.

El Inter Miami llega a esta última fecha en racha, tras anotar cuatro goles en cada uno de sus dos últimos encuentros, que se saldaron con victorias contundentes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cita en Nashville también podría servir para que Messi certifique el premio al máximo goleador del torneo. Actualmente registra 26 goles por 24 de su más inmediato perseguidor, el delantero gabonés de Los Angeles FC, Denis Bouanga. Sam Surridge, del Nashville, está a tres tantos del argentino.

Messi es además uno de los máximos favoritos para alzarse con el premio al mejor jugador de la temporada regular.

Además del duelo entre Nashville e Inter Miami, la última jornada, denominada por la MLS como el 'Día de la Decisión', determinará las últimas plazas para el 'playoff' en el Este.

El Columbus Crew, noveno con 51 puntos, buscará en casa el pase a la postemporada ante un New York Red Bulls que no se juega nada. El Chicago Fire, con 52 puntos y que visitará al New England Revolution, y el Orlando City, con 53 y que viajará a Toronto, son los otros equipos involucrados en esta pelea junto al Nashville.

En el Oeste, la última fecha puede cambiar al líder de la conferencia. Una derrota del Vancouver Whitecaps de Thomas Müller ante el FC Dallas en Canadá serviría en bandeja la primera posición al San Diego FC, en caso de que los californianos derrotaran a domicilio al Portland Timbers.

Por su parte, Los Angeles FC, donde milita el surcoreano Son Heung-Min, visitarán a los Colorado Rapids con opciones de acabar en segunda posición.

La disputa por los 'playoffs' está más abierta en esta conferencia, donde hasta cuatro equipos tienen opciones de hacerse con las dos últimas plazas. Estos son el FC Dallas, octavo con 41 puntos, el Real Salt Lake, noveno con 40, el Colorado Rapids, también con 40, y el San José Earthquakes, décimo con 38 puntos y que recibirá al Austin FC.

El 'Día de la Decisión' se disputará este sábado de forma simultánea en dos franjas horarias: la primera reservada para los equipos del Este, y la segunda para los clubes de la Conferencia Oeste.