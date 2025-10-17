Lisandro Martínez, cerca de volver

'Licha' se lesionó la rodilla en febrero y tuvo que pasar por el quirófano, perdiéndose lo que quedaba de temporada. Aunque viajó con le resto del grupo a Estados Unidos para realizar la pretemporada, no disputó ningún minuto en los amistosos preparatorios y se ha entrenado en solitario durante varias semanas.

Sin embargo, esta se ha reincorporado a los ejercicios grupales y estará de vuelta pronto en las convocatorias del primer equipo.

El argentino, tal y como confirmó Rúben Amorim, no formará parte de la lista que se enfrentará este domingo al Liverpool, pero tiene oportunidades de estar de vuelta la semana que viene contra el Brighton & Hove Albion o la siguiente contra el Nottingham Forest.

"Aún no está disponible. Está cerca, pero aún no", informó este viernes en rueda de prensa el preparador portugués.

