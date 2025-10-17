Pellegrini: "Ganar el Villarreal supondría restarle tres puntos a un rival directo"

El técnico santiaguino asume que se trata de "un partido muy importante, pero no va a ser una final ni mucho menos" porque "no se puede proyectar en octubre el resultado de una temporada que acabará en mayo", aunque espera seguir la "línea positiva" de haber "podido clasificar para Europa los cinco años" que lleva en el club.

En este sentido, y aunque "se han tenido que ir jugadores muy importantes", Pellegrini aseguró que "el plantel ha sabido responder a una exigencia" que él ha "tratado inculcar a todos desde el minuto uno".

Manuel Pellegrini manifestó, en la rueda de prensa previa al viaje a Castellón, el centrocampista marroquí Soufyan Amrabat fue con su selección durante el parón "a hacer trabajo físico" porque "ya estaba prácticamente recuperado" de la lesión que padecía y "está en la lista de citados" para esta jornada.

Sin embargo, el delantero congoleño Cedric Bakambu "se va a quedar esta semana en Sevilla" debido a que se acaba de reincorporar de sus compromisos con la selección, algo que entra en la política de rotaciones de un Pellegrini "ojalá pudiese descartar a alguien todas las semanas" en vez de "completar las convocatorias con jugadores del filial".

Una de las preocupaciones del preparador verdiblanco en este inicio de temporada es la solvencia defensiva porque "un equipo que quiere tener opciones de ir a Europa debe encajar máximo un gol por partido", así que se ha mostrado deseoso de "achicar la cantidad de goles recibidos" y que los rivales "no hagan tantos a balón parado".

Manuel Pellegrini se ha "alegrado mucho de ver" a su capitán Isco Alarcón "caminar sin muletas" pero ve "difícil que esté" disponible para reaparecer "antes del próximo parón" de selecciones, lo que "va a depender de la carga de trabajo" que su tobillo lesionado pueda soportar "en esta fase de la recuperación".

El entrenador verdiblanco elogió el inicio de temporada de Héctor Bellerín, algo que no le "causa ninguna impresión" porque el lateral diestro "jugó muchos años en un club tan importante como el Arsenal" y considera que "es difícil volver de una lesión tan larga" como la padecida por el futbolista catalán, "pero ahora, con continuidad, vuelve a ser ese jugador".