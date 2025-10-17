Perú pondrá a prueba a la selección femenina de Panamá antes de las eliminatorias

"El encuentro se disputará el martes 28 de octubre en el Estadio Félix Castillo Tardío de la ciudad de Chincha y este será el quinto amistoso internacional de Panamá Femenina en este 2025, después de los encuentros frente a Bolivia y Australia", precisa el comunicado difundido por la FPF.
Las dirigidas por la entrenadora española María Antonia 'Toña' Is Piñera vencieron el pasado 29 de mayo a Bolivia por 2-1 y el 2 de junio por 5-0 jugando como locales. Posteriormente, el 5 de julio, derrotaron a Australia por 1-0 y tres días después cayeron por 3-2 ante ese mismo rival.
Este amistoso ante las peruanas servirá de preparación para el equipo de cara a la Eliminatoria de la Concacaf W 2025/2026, con miras al Mundial Femenino de la FIFA Brasil 2027.
Panamá quedó ubicada en el Grupo E de las eliminatorias como cabeza de serie, junto a Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao y Aruba.
El conjunto panameño debutará en las eliminatorias el 30 de noviembre como visitante frente a Curazao. Su segundo compromiso será el miércoles 4 de marzo de 2026, también fuera de casa, ante San Cristóbal y Nieves.
La selección cerrará la fase de grupos en condición de local, primero el 9 de abril de 2026 frente a Aruba y luego el 17 de abril ante Cuba.