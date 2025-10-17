Perú pondrá a prueba a la selección femenina de Panamá antes de las eliminatorias

Ciudad de Panamá, 17 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Panamá disputará un partido amistoso ante la de Perú como preparación de cara al arranque de las eliminatorias mundialistas, informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).