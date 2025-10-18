0-0. Albiol deja la puerta a cero en su primera titularidad con el Pisa en Serie A

Albiol, que ya fue titular en Copa Italia ante el Torino, en un partido que acabó en derrota, se estrenó bajo las órdenes de Alberto Gilardino como titular en Serie A.
Su último partido como titular en el campeonato italiano fue el 25 de mayo de 2019, en la última jornada y en lo que fue su despedida del Nápoles, con derrota ante el Bolonia (3-2).
Con el dorsal 39 a la espalda, los años con los que firmó el contrato con el equipo toscano -ya tiene 40-, disputó los 90 minutos que significaron el tercer punto del Pisa, que todavía no conoce la victoria en su regreso a la élite del fútbol italiano.
El Hellas Verona, por su parte, sumó su cuarto punto, aunque tampoco conoce la victoria en Serie A.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En el otro partido disputado, Lecce y Sassuolo también empataron a cero goles. El Lecce se queda décimo cuarto con 6 puntos y el Sassuolo octavo con 10 unidades, a la espera de que jueguen el resto de combinados la jornada.