0-0. Albiol deja la puerta a cero en su primera titularidad con el Pisa en Serie A

Roma, 18 oct (EFE).- El español Raúl Albiol debutó este sábado como titular en Serie A con el Pisa, líder de una defensa que dejó la portería a cero ante el Hellas Verona (0-0) para sacar un punto que, sin embargo, es insuficiente para abandonar el descenso.