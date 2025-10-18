0-2. El Kaabi reactiva al Olympiacos antes de visitar al Barcelona

El conjunto de Jose Luis Mendilibar se situó como líder provisional de la competición tras ganar en el AEL Arena al Larissa. Se marchó al parón internacional derrotado por el PAOK Salónica en la anterior jornada y este sábado recondujo su situación y se situó en el primer puesto a la espera de los resultados del AEK y el PAOK.

El Olympiacos encarriló el triunfo pronto, a los dos minutos, cuando El Kaabi llevó a la red un pase de Francisco Ortega. Sentenció al borde del descanso, cuando el marroquí transformó un penalti.

El cuadro de Jose Luis Mendilibar, con cinco victorias, un empate y una derrota, iguala a puntos al AEK, que recibe al PAOK, con dos puntos menos que ambos.