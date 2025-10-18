0-5. La Leonesa ancla en el pozo al Real Zaragoza

El Zaragoza, colista, y el equipo leonés, penúltimo, llegaban al partido con el siempre temible farolillo rojo en juego y los visitantes supieron sacar el máximo rendimiento a las circunstancias que se encontraron para no quedárselo, sobre todo tras las expulsiones de Juan Sebastián y Akouokou que obligaron al equipo aragonés a jugar con nueve todo el segundo tiempo.

El zaragozano Emilio Larraz, el vigésimo segundo entrenador de la entidad maña en su penosa travesía por la categoría de plata tras sustituir en el banquillo al cesado Gabi Fernández, no pudo tener un debut más amargo, a pesar de que en la primera media hora de juego pareció dar más consistencia y solidez a su equipo. A partir de ahí, el partido fue de la Cultural.

Emilio Larraz introdujo varios cambios en la alineación, entre ellos el paso de Francho de la línea defensiva al centro del campo en la banda derecha. También volvió Radovanovic en el centro de la defensa y apostó por Bazdar en ataque junto a Dani Gómez.

Los dos equipos apostaron por el orden y el control en sus posiciones, lo que provocó un juego demasiado previsible por parte de unos y otros, que veían pasar los minutos sin que ninguno fuese capaz de superar a su adversario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un remate de cabeza alto a la salida de un córner de Radovánovic y una falta directa desde la esquina del área de Chacón ajustado a un poste que obligó a Andrada a intervenir, fueron las únicas acciones reseñables en el primer cuarto de hora.

Ni Zaragoza ni Cultural conseguían acercarse en acciones claras a la portería rival con Andrada y Edgar Badía, aunque los visitantes estaban algo mejor asentados sobre el terreno de juego.

Un balón colgado al área en el que Manu Justo le ganó la espalda a los defensores locales provocó un agarrón de Juan Sebastián cuando el jugador del equipo leonés estaba solo ante Andrada. La acción continuó, pero el VAR intervino y cuatro minutos después el colegiado señaló penalti y expulsión del defensor del conjunto maño.

El propio Justo abrió el marcador (m.40) desde los once metros y a partir de ahí, aunque trataron de elevar su intensidad, a los blanquillos se les complicó por completo el partido.

Una falta en el borde del área con el tiempo de la primera parte prácticamente cumplido la lanzó con maestría Luis Chacón batiendo por una escuadra a Andrada. Al pitar el descanso, Akouokou fue expulsado en el túnel de vestuarios. Peor no se le podían poner las cosas a los locales para afrontar el segundo tiempo.

En el descanso y obligado por las circunstancias de estar con dos hombres menos, Emilio Larraz trató de cambiar por completo el planteamiento de su equipo y dio entrada de golpe a Toni Moya y Tasende e hizo jugar sus primeros minutos a Aguirregabiria.

Tras el desconcierto inicial de los hombres de Cuco Ziganda, en la primera aproximación al área zaragocista una buena combinación permitió a Thiago Ojeda dejar el balón a placer a Manu Justo, que marcó su segundo gol. La cuesta arriba para los blanquillos pasaba a ser una pared inabordable.

La superioridad numérica sobre el terreno de juego permitía a los visitantes llegar cada vez con más facilidad y tuvieron algunas ocasiones claras para incrementar el marcador, como un remate de Luis Chacón dentro del área pequeña que se fue alto.

Los blanquillos ardían en deseos de finiquitar lo antes posible la tortura a la que se veían sometidos, pero Cortes marcó el cuarto y en los minutos finales el quinto. La goleada todavía pudo ser más escandalosa, pero la falta de acierto de la Cultural en varias acciones lo impidió.

0 - Real Zaragoza: Andrada; Juan Sebastián, Insúa, Radovanovic, Pomáres (Tasende, min.46); Francho, Guti (Saidu, min.62), Akouokou, Sebas Moyano (Aguirregabiria, min.46); Bazdar (Soberón, min.75) y Dani Gómez (Toni Moya, min.46).

5 - Cultural Leonesa: Edgar Badía; Iván Calero, Rodri Suárez (Fornos, min.83), Barzic, Hinojo; Sobrino (Ribeiro, min.62), Thiago Ojeda, Bicho (Maestre, min.83), Chacón; Selu Diallo (Collado, min.72) y Manu Justo (Cortés, min.72).

Goles: 0-1. Min.40, Manu Justo, de penalti; 0-2. Min.48, Luis Chacón; 0-3. Min.52, Manu Justo; 0-4. Min.74, Cortés; 0-5. Min.86, Cortés.

Árbitro: Dámaso Arcediano. Amonestó a Pomares, Insúa, Andrada y Akouokou por el Real Zaragoza, y a Sobrino y Rodri Suárez por la Cultural y Deportiva Leonesa. Expulsó con tarjeta roja directa a Juan Sebastián, en el minuto 39, y a Akouokou, tras finalizar el primer tiempo.

Incidencias: partido correspondiente a la décima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División) disputado en el Ibercaja Estadio ante 15.574 espectadores.