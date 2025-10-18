1-1. Ansu Fati cierra su racha

El delantero español disputó 70 minutos. Fue sustituido por Takumi Minamino y se marchó del terreno de juego del Stade Raymond-Kopa sin sumar a su casillero más goles.

Acumulaba cinco consecutivos en Liga (dos al Metz y al Niza y uno al Lorient) y este sábado no pudo contestar al argentino Joaquín Panichelli (Estrasburgo), que encabeza la tabla de máximos anotadores tras los dos tantos que marcó al PSG.

Apenas gozó de una ocasión clara: un cabezazo a la media hora que se marchó ligeramente desviado de la portería defendida por Herve Koffi. No tuvo más intervenciones destacadas y se marchó al vestuario tras firmar un encuentro discreto.

Su sustituto, Minamino, apenas tardó dos minutos en asistir a Folarin Balogun, que solo ante Koffi no falló con un disparo que tocó el portero del Angers.

Sin embargo, su acierto no fue suficiente, porque el Angers despertó al final y Sidiki Cherif, en el minuto 86 con una buena volea, empató un duelo con el que el Mónaco acumula tres seguidos sin ganar (derrota y dos empates) para frenar su posible candidatura al título.