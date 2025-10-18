2-0. El Burnley sale del descenso

Los 'Clarets', que venían de seis partidos consecutivos sin conocer la victoria, con cinco derrotas y un empate, consiguieron el segundo triunfo en casa de la temporada después de ganar al Sunderland en la segunda jornada.

Un gran centro de Kyle Walker a la cabeza de Lesley Ugochukwu convirtió el primer gol del encuentro y los de Scott Parker sentenciaron en la segunda parte gracias a un espectacular tanto de Loum Tchaouna.

El delantero francés recibió a 25 metros de la portería y se inventó un disparo a la escuadra que sorprendió al portero del Leeds.

El triunfo pone al Burnley un puesto por encima del descenso, con siete puntos, dos más que el Forest, que perdió este sábado contra el Chelsea, y tres más que el West Ham United, que aún tiene que jugar, y cinco más que el colista, el Wolverhampton Wanderers, que volvió a caer y tiene solo dos unidades en ocho jornadas.

