2-1. Welbeck anula con un doblete el golazo de tacón de Woltemade

El delantero inglés marcó el 1-0 al culminar con un balón picado una transición ofensiva, antes de que Woltemade se destapara con una de las jugadas más espectaculares de la jornada en la Premier League al rematar de tacón un pase raso de Lewis Miley.

El alemán, fichado este verano del Stuttgart por 85 millones de euros, tiene afinado el olfato goleador y ha marcado de forma consecutiva contra Arsenal, Royale Union, Nottingham Forest y Brighton, además de anotar el gol del triunfo contra Irlanda del Norte en el ultimo partido clasificatorio del Mundial 2026 de Alemania.

Es su quinto gol desde que llegó en el último día del mercado de fichajes al Newcaslte, cuatro de ellos en Premier y uno en Liga de Campeones.

Sin embargo, en el ocaso del partido, Welbeck volvió a aparecer para dejar los tres puntos en el Amex Stadium. El inglés empaló una pelota suelta en la frontal para convertir su cuarto gol en esta Premier y permitir al Brighton ponerse noveno con doce puntos, a tres de los puestos de Liga de Campeones.

El Newcastle no termina de despegar esta temporada y es duodécimo con nueve puntos en ocho jornadas.