6-2. Greenwood, póker y liderato para el Marsella

El jugador británico completó uno de los mejores partidos de su carrera. Nunca, salvo en las categorías inferiores del Manchester United, había firmado un triplete. Este sábado, superó con creces esa carencia y logró un póker de goles con el que se colocó a sólo un tanto del argentino del Estrasburgo Joaquín Panichelli, máximo goleador del torneo con siete.

Con la posibilidad de jugar con Jamaica (adquirió recientemente la doble nacionalidad), seguro que el seleccionador inglés, Thomas Tuchel, anda tirándose de los pelos por el pasado de Greenwood que espanta una convocatoria para jugar con los 'pross' (fue arrestado en 2022 acusado de maltrato y violación y posteriormente absuelto de todos los cargos).

Ahora mismo, Greenwood es uno de los mejores jugadores ingleses. No hay duda. Ha demostrado su validez desde que firmó por el Getafe hace dos temporadas y, sobre todo, tras el espectacular curso que completó en el Marsella tras su paso por el conjunto azulón (22 goles y cinco asistencias)

Esta temporada andaba atascado de cara a las porterías rivales. Acumulaba dos tantos en Liga (al París FC y al Lorient) y uno en Liga de Campeones (al Ajax), mientras que suma cuatro asistencias, una menos que en toda la campaña pasada.

El Le Havre, que se adelantó a los 24 minutos con un tanto de Yassine Kechta, perdió más de medio partido poco después, cuando Gautier Lloris fue expulsado por una mano dentro del área que despertó al Marsella. Greenwood no falló desde el punto de penalti y dio el pistoletazo de salida a su exhibición.

No volvió a ver portería hasta el minuto 67, cuando se sacó de la chistera un tremendo disparo desde fuera del área que acabó con la resistencia del Le Havre. No desaprovechó el descalabro de su rival y en el 72, tras un pase de Robinio Vaz, armó de nuevo su pierna izquierda con una rapidez pasmosa para batir al guardameta Mory Diaw.

Cerró el póker de goles con un derechazo desde el punto de penalti tras un pase de la muerte de Benjamin Pavard. Él solo aniquiló por completo al Le Havre, que absolutamente derrotado encajó otros dos tantos, obra de Vaz y de Michael Murillo, que cerraron una goleada en la que Greenwood demostró que, sin duda, es uno de los mejores jugadores de la Liga francesa.