Atlético y Osasuna empatan a cero al descanso y gol anulado a Baena

Madrid, 18 oct (EFE).- Atlético de Madrid y Osasuna empatan a cero al descanso del partido que enfrenta a ambos en el estadio Metropolitano, de la novena jornada de LaLIga, tras una primera parte en la que el árbitro, De Burgos Bengoetxea, a instancias del VAR, anuló un tanto a Baena en el minuto 9.