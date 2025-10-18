Atlético y Osasuna empatan a cero al descanso y gol anulado a Baena
Madrid, 18 oct (EFE).- Atlético de Madrid y Osasuna empatan a cero al descanso del partido que enfrenta a ambos en el estadio Metropolitano, de la novena jornada de LaLIga, tras una primera parte en la que el árbitro, De Burgos Bengoetxea, a instancias del VAR, anuló un tanto a Baena en el minuto 9.
Por EFE
18 de octubre de 2025 - 16:55
Julián Alvarez le filtró un balón perfecto al desmarque de Baena para que éste marcase de tiro cruzado. El árbitro dio el gol, pero el VAR le llamó y lo anuló por fuera de juego de Griezmann.
Posteriormente, Griezmann tuvo una buena ocasión para anotar, lo mismo que Torró para Osasuna Y Julián Alvarez después y Koke vio la cartulina amarilla en esta primea mitad. EFE.