Corberán, sobre la protesta por el Villarreal-Barça en Miami: Es para reclamar información

En la rueda de prensa previa al partido de este lunes contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza, Corberán contó que los capitanes del Valencia le han comunicado la decisión de protestar en los primeros segundos del partido por la disputa de dicho partido y apuntó que respeta la decisión.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) anunció este viernes que, antes de cada partido correspondiente a la novena jornada de Primera División, los jugadores protestarán de forma simbólica "por la falta de transparencia, diálogo y coherencia de LaLiga" sobre la posibilidad de disputar el partido entre el conjunto villarrealense y el catalán en Miami.