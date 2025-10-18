El Como desliza la vuelta de Nico Paz al R.Madrid: "Hay un contrato y quizá sea su deseo"

"Hasta que algo no esté definido, no puedo comentar nada. Pero Nico es un jugador que se ha formado con ellos, un talento extraordinario que está creciendo en una de las ligas más importantes de Europa", dijo en rueda de prensa Caralberto Ludi, director deportivo del Como.

El directivo dio la rueda de prensa en lugar de Fàbregas porque el técnico está sancionado y verá el duelo ante el Juventus de este domingo desde la grada.

"El Real Madrid puede ejercer su derecho de recompra. Juega en un equipo en el que hay muchos jugadores del Real Madrid. Todos hablan de ello y quizá sea también el deseo legítimo de Nico, para un chico que se ha formado en ese contexto. No puedo hablar por él, pero imagino que es así, aunque se encuentra muy bien aquí", añadió.

Ludi desveló, además, que el Como tiene gran relación con el Real Madrid: "Tenemos gran relación con el Real Madrid, que sin duda nos agradece por haber trabajado bien con Nico Paz y también por Jacobo Ramón".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El regreso de Paz, que costaría al Real Madrid unos 10 millones de euros por el acuerdo firmado entre las partes, depende también de lo que suceda en el mercado invernal, aunque el club madrileño supervisa cada oferta que llega por el jugador, según apuntan medios locales.

"Hay un contrato escrito. A menos que llegue un equipo increíble y haga una oferta más alta en enero... Su destino depende de él, debe valorar su crecimiento en el Como", sentenció.

El canterano del club blanco, en su segunda temporada bajo las órdenes de Cesc en Italia, acumula un total de tres goles y tres asistencias, y ha sido protagonista en 6 de los 7 goles del equipo 'lariano'.