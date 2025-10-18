Estupiñán se une a la larga lista de lesionados del Milan

"Estupiñán probablemente no estará mañana porque tiene un problema en el tobillo izquierdo", informó Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, este sábado.

La lesión del lateral zurdo, sufrida con la selección ante Estados Unidos el pasado 11 de octubre, deja muy tocado a un equipo especialmente afectado por el reciente parón de selecciones.

"Rabiot y Pulisic difícilmente estarán disponibles antes del próximo parón. Los recuperaremos más frescos en noviembre", añadió.

Especialmente mal ha sentado la lesión de Pulisic a afición y club, pues la selección estadounidense ya está clasificada al Mundial 2026 como anfitriona.

"A Nkunku le molesta el dedo gordo del pie pero si se pone las botas hoy, estará disponible. Saelemaekers está disponible", desveló el técnico, que al menos podrá contar con el extremo belga.

"Las lesiones forman parte de la temporada. El año que viene se han unido los parones de septiembre y octubre y si alguien se lesiona con la selección, puede recuperarse en este periodo. A veces jugar con la selección es bueno. A veces no...", finalizó Allegri.

El Milan marcha tercero en la Serie A con 13 puntos, a dos de Nápoles y Roma, cólideres en Italia.