Estupiñán se une a la larga lista de lesionados del Milan

Roma, 18 oct (EFE).- El ecuatoriano Pervis Estupiñán, lateral izquierdo del Milan, no estará este domingo disponible para el duelo ante el Fiorentina por una lesión en su tobillo que complica sobremanera el papel de los 'rossoneri', que suma otras bajas tan importantes como las del francés Adrien Rabio y el estadounidense Christian Pulisic.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 11:20
"Estupiñán probablemente no estará mañana porque tiene un problema en el tobillo izquierdo", informó Massimiliano Allegri, entrenador del Milan, este sábado.

La lesión del lateral zurdo, sufrida con la selección ante Estados Unidos el pasado 11 de octubre, deja muy tocado a un equipo especialmente afectado por el reciente parón de selecciones.

"Rabiot y Pulisic difícilmente estarán disponibles antes del próximo parón. Los recuperaremos más frescos en noviembre", añadió.

Especialmente mal ha sentado la lesión de Pulisic a afición y club, pues la selección estadounidense ya está clasificada al Mundial 2026 como anfitriona.

"A Nkunku le molesta el dedo gordo del pie pero si se pone las botas hoy, estará disponible. Saelemaekers está disponible", desveló el técnico, que al menos podrá contar con el extremo belga.

"Las lesiones forman parte de la temporada. El año que viene se han unido los parones de septiembre y octubre y si alguien se lesiona con la selección, puede recuperarse en este periodo. A veces jugar con la selección es bueno. A veces no...", finalizó Allegri.

El Milan marcha tercero en la Serie A con 13 puntos, a dos de Nápoles y Roma, cólideres en Italia.