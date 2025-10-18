Flick, sobre sus cortes de mangas tras el 2-1:"No iba para nadie, solo es una celebración"

Así aseguró en declaraciones a DAZN. "El fútbol es emoción y para nosotros también. Gastamos mucha energía hoy, mucho más de lo que esperábamos, pero al final lo conseguimos", comentó.

"Para mí fue fantástico marcar el segundo gol y ganar y además así. No es (los cortes de mangas) nada para nadie. No es nada más que una celebración", aseguró.

La expulsión de Hansi Flick, que no podrá dirigir seguramente a su equipo en el Clásico de la semana próxima en el Bernabéu, es la segunda que sufre desde su llegada al Barça. La anterior fue la temporada pasada en el campo del Betis.

Ante el Girona, el técnico alemán fue expulsado, por doble amarilla, por protestar.

En el acta del partido, el árbitro Jesús Gil Manzano escribió que mostró las amarillas a Flick por "aplaudir" una de sus decisiones "en señal de protesta" y porque, "tras haber sido amonestado", hizo "un gesto en señal de desaprobación".

Flick aseguró en rueda de prensa que el aplauso no iba dirigido al colegiado, sino a animar Frenkie de Jong.

"Dije 'vamos Frenkie' y le aplaudí. No era una acción contra el árbitro", subrayó Flick, quien explicó que intentó hablar, sin suerte, con el árbitro.

El técnico de Heidelberg consideró que "no hay opción de recurrir" la expulsión. "Es la decisión del árbitro y la tengo que aceptar", sentenció.