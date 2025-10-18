Giménez y Baena, titulares en el Atlético; Rubén García y Herrando, en el once de Osasuna

Madrid, 18 oct (EFE).- José María Giménez, en el centro de la defensa, y Álex Baena, como interior izquierdo, forman este sábado como titulares en el once del Atlético de Madrid ante Osasuna, con Antoine Griezmann y Julián Alvarez en el ataque, ante un rival con Rubén García y Jorge Herrando en la alineación inicial.