Fútbol Internacional

Giménez y Baena, titulares en el Atlético; Rubén García y Herrando, en el once de Osasuna

Madrid, 18 oct (EFE).- José María Giménez, en el centro de la defensa, y Álex Baena, como interior izquierdo, forman este sábado como titulares en el once del Atlético de Madrid ante Osasuna, con Antoine Griezmann y Julián Alvarez en el ataque, ante un rival con Rubén García y Jorge Herrando en la alineación inicial.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 15:10
El central uruguayo no juega ningún encuentro de competición oficial desde el pasado 20 de junio, cuando sufrió una lesión muscular en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders.

Diego Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, alinea de inicio a Jan Oblak, en la portería; Marcos Llorente, Robin Le Normand, José María Giménez, David Hancko y Nico González, en la defensa; Pablo Barrios, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

En Osasuna, Alessio Lisci sale con Sergio Herrera; Valentín Rosier, Enzo Boyomo, Alejandro Catena, Jorge Herrando, Abel Bretones; Jon Moncayola, Lucas Torró, Rubén García; Ante Budimir y Víctor Muñoz.