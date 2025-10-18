La española Jenni Hermoso anota su decimocuarto gol en triunfo de Tigres sobre San Luis

Monterrey (México), 18 oct (EFE).- La española Jenni Hermoso convirtió este sábado su decimocuarto gol en el torneo Apertura del fútbol femenino mexicano y su equipo, Tigres, goleó por 5-1 al San Luis en la decimosexta jornada.