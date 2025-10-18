Lamine Yamal y Toni Fernández, de salida en el Barça; Joel Roca, novedad en el Girona

Barcelona, 18 oct (EFE).- Hansi Flick, entrenador del Barcelona, pondrá de inicio ante el Girona (16:15/14:15 GMT a Lamine Yamal y ha sorprendido con la alineación del joven Toni Fernández, mientras que la principal novedad del equipo de Míchel Sánchez es la entrada de Joel Roca.