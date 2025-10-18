Lamine Yamal y Toni Fernández, de salida en el Barça; Joel Roca, novedad en el Girona

El once del Barça registra la vuelta de Lamine Yamal, una vez superados los problemas en el pubis, pero la gran sorpresa es la alineación de Toni Fernández, un recurso ante las siete bajas de peso que tienen los azulgranas.
Queda por determinar quién jugará en el doble pivote junto con Casadó, ya que de inicio están Pedri y Frenkie de Jong.
Por parte del Girona, la principal novedad es la entrada en la once de Joel Roca, que ya ha regresado tras su reciente participación en el Mundial sub 20.
Las alineaciones confirmadas son las siguientes:
FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Toni Fernández; y Rashford.
Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón; Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Bryan Gil, Arnau, Witsel, Joel Roca; Portu y Vanat.