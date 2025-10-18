Sarabia quiere prolongar la fiesta del Elche ante su querido Athletic

El equipo ilicitano, invicto como local, quiere recuperar la buena trayectoria del inicio de Liga, interrumpida la pasada jornada ante el Alavés en Vitoria, donde sufrió su primera derrota del curso, ante un Athletic rearmado que necesita encontrar la regularidad en juego y resultados.

El Elche afronta el partido con una baja significativa, ya que el central David Affengruber se perderá el duelo por sanción.

El austriaco, expulsado en Vitoria, es un jugador capital en el sistema defensivo de Sarabia y, además, clave en la salida de balón, por lo que el entrenador podría modificar el sistema para compensar su ausencia en la línea de tres centrales.

Sarabia dispone de múltiples combinaciones para el medio campo y ataque, por lo que la alineación es una incógnita.

El técnico recupera al centrocampista Rodrigo Mendoza tras su experiencia en el Mundial juvenil, aunque lo más probable es que el canterano, que disputó todos los minutos con la selección, arranque desde el banquillo.

En la línea en la que no parece haber dudas es en el ataque, donde Rafa Mir, que ha vivido una semana complicada por su declaración judicial, y André da Silva se perfilan como titulares.

Bien hará Eder Sarabia en sustraerse pronto a ese aspecto emotivo de la cita porque el Athletic, tras romper en la última jornada la mala racha de seis partidos sin ganar, cuatro en liga con un solo punto sumado de 12 posibles, va con todo a Elche.

El parón le ha venido bien al conjunto dirigido por Ernesto Valverde, quien ha recuperado a todos los jugadores recuperables y se presentará en tierras alicantinas con las únicas ausencias de las bajas de larga duración, Yeray Álvarez, Beñat Prados y Unai Egiluz.

Por lo demás, el entrenador rojiblanco podrá contar con todo su arsenal ofensivo tras ir recuperando en los últimos días paulativamente a su cuarteto de ataque titular. A los hermanos Iñaki y Nico Williams, Oihan Sancet y Alex Berenguer.

También puede contar Valverde con Mikel Vesga, con lo que cual fortalece un medio campo en el que el canterano Alejandro Rego, autor del gol definitivo en el último partido liguero ante el Mallorca en San Mamés (2-1), ha tenido que ser el principal apoyo del doble pivote titular. El que conforman Iñigo Ruiz de Galarreta y Mikel Jauregizar.

A ambos se les espera en un once inicial en Elche con Unai Simón bajo palos y probablemente una línea defensiva de cuatro con Jesús Areso y Yuri Berchiche en los laterales y Dani Vivián junto a Aymeric Laporte en el centro de la defensa.

Aunque también podría ser que Aitor Paredes se mantenga por delante de alguno de los dos internacionales en la última cita de la selección de Luis de la Fuente.

Como es probable, asimismo, que Valverde no eche mano de todos sus titulares de inicio en ataque al salir todos de lesión y con el partido del miércoles de Liga de Campeones contra el Qarabag muy cercano en el tiempo.

Lo que da opciones mañana sobre todo a Robert Navarro, por momentos brillante en los últimos partidos, y Gorka Guruzeta, cada más cercano al de hace dos temporadas.

Elche: Iñaki Peña; Álvaro Núñez, Chust, Bigas, Pedrosa; Martim Neto, Marc Aguado, Febas, Germán Valera; Rafa Mir y André da Silva.

Athletic Club: Unai Simón; Areso, Vivián, Laporte, Yuri; Galarreta, Jauregizar; Iñaki Williams, Sancet, Robert Navarro; y Guruzeta.

Puestos: Elche (8º, 13 puntos) y Athletic Club (9º, 13 puntos).

El dato: El equipo ilicitano afronta el partido sin el austriaco David Affengruber, jugador determinante en su sistema defensivo y en la salida del balón.

Sarabia: "El Athletic tiene muchos recursos, jugadores de nivel y experiencia y jóvenes con capacidad y sentimiento de pertenencia que lo dejan todo por la camiseta”.

Ernesto Valverde (Athletic): "El Elche tiene una manera de jugar característica, quiere la posesión para avanzar no para tener el balón por tenerlo".

Altas: Rodrigo Mendoza (vuelve tras el Mundial sub-20) y Pedrosa (regresa tras lesión).

Bajas: Diangana (lesión) y Affengruber (lesión).

Dudas: Héctor Fort (molestias musculares).

Altas: Nico Williams, Iñaki Willliams, Sancet, Berenguer y Vesga (lesionados).

Bajas: Yeray, Prados y Egiluz (los tres de larga duración).