Sarri se declara al Lazio pese al mercado bloqueado: "No lo habría hecho por otro equipo"

"Lo que hice por la Lazio no lo habría hecho por ningún otro equipo. Si un club me hiciera firmar el contrato y luego me dijera que el mercado está cerrado, lo abandonaría. Tuve grandes dudas de hacerlo pero esa fuerza que me hizo quedarme no me abandona, sigo teniendo la firme convicción de hacer crecer a este grupo", declaró este sábado en rueda de prensa.

El Lazio superó en el primer trimestre de 2025 tres parámetros económicos que impone la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) para poder fichar y no pudo, por tanto, inscribir nuevos jugadores en el mercado de verano.

Sarri no era consciente y cuando se hizo público que el club no cumplía tres parámetros (índice de liquidez, endeudamiento y costes laborales extendidos) del reglamento económico de la federación se generó una crisis que estuvo cerca de acabar con la planificación deportiva del equipo.

El técnico, que volvió al Lazio en junio, se planteó dimitir apenas 25 días después de su nombramiento, pero lo evitó Claudio Lotito, presidente del club, con una llamada telefónica que resolvió las dudas de Sarri.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El presidente Claudio Lotito y el entrenador Maurizio Sarri mantuvieron una larga y profunda conversación telefónica, durante la cual se abordaron extensamente los distintos puntos abordados respecto a la situación regulatoria relacionada con el índice de liquidez", informó el club en junio de 2025.

El Lazio, que suma dos victorias, un empate y tres derrotas, se mide este domingo al Atalanta con las bajas de Rovella, Dele-Bashiru, Gigot y 'Taty' Castellanos, y con Zaccagni, Marusic, Dia y Vecino entre algodones.