Simeone: “Cuando Giménez está bien, es el mejor central que tenemos”

Madrid, 18 oct (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este sábado que José María Giménez, “cuando está bien, es el mejor central” que tiene el conjunto rojiblanco, tras su reaparición en la competición 119 días después, desde su lesión el pasado 20 de junio en el Mundial de Clubes ante el Seattle Sounders.

Por EFE
18 de octubre de 2025 - 19:05
“Cuando él está bien, es uno de los mejores centrales o el mejor central que tenemos. Cerró un partido de 90 minutos, después de bastante tiempo, con un gran esfuerzo, arriesgando la cabeza en la última jugada. Hay que acompañarlo y ayudarlo para que nos siga ayudando”, valoró el técnico sobre el central uruguayo, que fue titular.