Valverde: "Si los jugadores hacen una protesta, hay que atenderla"

"Generalmente, los jugadores no hacen demasiadas (protestas) y para mí son los que hacen que todo esto vaya hacia adelante. Ni el presidente de la FIFA ni el de la UEFA ni nada por el estilo. Son los jugadores", recalcó el técnico del equipo rojiblanco, cuestionado sobre este asunto.

Valverde no entró a valorar que el parón de diez segundos realizado ayer viernes por los jugadores del Oviedo y el Espanyol en el Carlos Tartiere no se viera en la retransmisión televisiva, pero no tiene "ninguna duda de que va a tener resonancia, se vea más por más por televisión o no".

"No sé si será una norma que no se vean esos segundos de protesta. En cualquier caso, el estamento más importante en el mundo del fútbol es el de los jugadores, mucho más que cualquier otro. Es una protesta que hay que tenerla en cuenta, respetarla y saber por qué", incidió el técnico del Athletic.