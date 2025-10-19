1-2. El argentino Buendia culmina la remontada del Aston Villa de Emery ante el Tottenham

Londres, 19 oct (EFE).- Un golazo del argentino Emiliano Buendia, a trece minutos del final, culminó la remontada del Aston Villa de Unai Emery ante el Tottenham, que le permite sumar su tercera victoria consecutiva en Premier League y continuar escalando posiciones.