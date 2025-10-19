1-2. El argentino Buendia culmina la remontada del Aston Villa de Emery ante el Tottenham

Un zurdazo desde la frontal del área del argentino, cuando apenas llevaba 16 minutos en el campo, decantó la balanza para los visitantes, que fueron a remolque tras el tanto inicial del uruguayo Rodrigo Bentancur en los primeros compases del encuentro.
El uruguayo remató desde el punto de penalti, llegando desde segunda línea, tras una dejada de cabeza del neerlandés Micky van de Ven, que fue el capitán del equipo por unas molestias del 'Cuti' Romero en el calentamiento que le impidieron disputar el encuentro.
El Villa reaccionó, y antes del descanso, un disparo de Morgan Rogers desde fuera del área que se coló por toda la escuadra, en el primer tiro a puerta del equipo, situó el empate en el marcador para posteriormente certificar la victoria con el tanto de Buendia.
El equipo de Birmingham suma su tercera victoria consecutiva en Premier y asciende hasta la décima plaza tras un mal inicio de temporada, mientras que el Tottenham baja a la sexta posición y se queda a cinco del Arsenal, que es el líder.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy