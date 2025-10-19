10 datos de la jornada 9

De nuevo decisivo, Kylian Mbappé resolvió la victoria del Real Madrid en Getafe (0-1), con su decimoquinto gol del curso entre todas las competiciones y el décimo en nueve jornadas de LaLiga EA Sports, en la que ha anotado algún tanto en cada uno de los seis encuentros más recientes del conjunto blanco.

Ronald Araujo marcó el 2-1 del Barcelona al Girona en los instantes finales y dio la victoria al conjunto azulgrana. Es su décimo gol con su actual club. Cuando anotó algún tanto, su equipo sumó siete victorias y tres empates. Nunca perdió con el defensa uruguayo como goleador.

En el minuto 69, el internacional argentino Thiago Almada sumó su primer gol con el Atlético de Madrid y estableció la diferencia en el marcador para derrotar a Osasuna (1-0). Aún es invencible el conjunto madrileño en su estadio en este curso. Además, en su campo, encadena cuatro victorias en LaLiga, cinco si se añade la Liga de Campeones.

La derrota por 1-0 contra el Atlético de Madrid mantiene a Osasuna sin sumar como visitante en esta temporada, con cero puntos de quince posibles. Sólo hay otros cuatro ejemplos en la misma situación en las cinco grandes ligas europeas: el Brentford y el Burnley en Inglaterra, el Metz en Francia y el Heidenheim en Alemania.

Con dos goles de Antony, el Betis sigue invicto lejos del estadio Benito Villamarín, con un 2-2 en su visita al Villarreal que se añade a otros tres empates (1-1 con el Elche, 1-1 con el Celta y 2-2 con el Levante) y a la victoria por 1-2 ante el Espanyol.

El Athletic igualó 0-0 en su visita al Elche, sólo ha ganado uno de sus últimos seis encuentros de LaLiga EA Sports y se quedó sin marcar por cuarta vez en las seis jornadas más recientes. Antes le ocurrió lo mismo en las derrotas por 0-1 con el Alavés, por 2-0 con el Valencia y por 1-0 con el Villarreal.

Derrotado por 0-3 por el Rayo Vallecano, el Levante no sólo ha sumado nada más un punto como local en esta Liga, con un 2-2 con el Betis, sino que ha recibido 12 goles en apenas cuatro choques. A los dos citados encuentros añade las derrotas por 2-3 contra el Barcelona y por 1-4 frente al Real Madrid.

Desde el pasado 12 de abril, cuando venció por 0-2 a la Real Sociedad en San Sebastián, el Mallorca no había vuelto a ganar como visitante en LaLiga EA Sports, con una secuencia de siete derrotas y un empate con la que terminó este sábado, al imponerse por 1-3 ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Igualado de nuevo en Balaídos por la Real Sociedad (1-1), el Celta es el único equipo que aún no ha logrado un triunfo en este curso en LaLiga EA Sports, estancado en siete empates a uno en las primeras nueve jornadas, aparte de dos derrotas. Es el peor inicio liguero sin victorias de su historia.